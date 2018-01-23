جنبلاط: “وداعاً يا رفيق”

23 يناير, 2018 - 1:00 مساءً المصدر: رصد
جنبلاط: “وداعاً يا رفيق”

غيّب الموت أمس الوزير الأسبق محمود عبد الخالق.

ونعاه رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلاً: “ناضل الى آخر لحظة ولم يتردد امام الاخطار أو التهديدات. جمعتنا سويا سيرة طويلة من الصداقة والنضال. شجاع نبيل صديق مقدام متحدث هادئ ولبق. كم خذلته الايام لكنه بقي صامدًا وصامتًا على تقلبات الدهر. هو محمود عبد الخالق رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي. وداعا يا رفيق محمود”.

المصدر: رصد
23 يناير, 2018

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