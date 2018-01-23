هذا ما أبلغه أمير الكويت لـ”عون”..

أبلغ أمير ​الكويت​ الشيخ ​صباح الأحمد الجابر الصباح​، رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، أنّه “أَعطى توجيهاته إلى الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية لتحريك المساعدات الإقتصادية ل​لبنان​ والتجاوب مع حاجاته”، مركّزاً على أنّ “وجود بلاده في مجلس الأمن يمكن أن يساعد في إبراز عدالة القضايا العربية”.

من جهته، أعرب الرئيس عون عن “إمتنانه لوقوف الكويت إلى جانب لبنان في كلّ الظروف”.

واتّفق الرئيس عون وأمير الكويت على تعزيز التعاون بين البلدين في كلّ المجالات، وعلى ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك وأن تكون القمة العربية المقبلة فرصة لتوحيد المواقف العربية وإعادة التضامن. كما أنّهما دانا القرار الأميركي بجعل القدس عاصمة لإسرائيل.