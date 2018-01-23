الراعي و أهمية دور الصحافة في نقل الحقيقة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، الذي قال بعد اللقاء انه “كان عرض لعدد من المواضيع على الساحتين الداخلية والخارجية، اكدنا بعدها ان الصحافة هي عمل وطني ورسالة، لذلك يجب على الدولة دعمها لكي تبقى المرآة التي تعكس صورة المجتمع اللبناني بكافة جوانبه”.

وتابع: “شددنا على “اهمية مواقف صاحب الغبطة التي تسلط الضوء على مكامن الفساد والخلل في الوطن ونحن ننتظرها ونستمع اليها لنبني عليها. كما تطرقنا الى موضوع الانتخابات المقبلة واشرنا الى ان السجالات الحالية بدأت تنهك المواطن وهناك خوف من تأجيلها”.

وقال: “وبشأن قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس، كان تأكيد، ان القدس هي كيان مستقل بحسب قرار الامم المتحدة الصادر في العام 1947 وهي للديانات الثلاث، وعلى مر التاريخ لم يتمكن احد من الاستيلاء عليها، لذلك فان قرار الرئيس ترامب مرفوض وهو يوقظ الحرب والانتفاضة. وأثنينا على ما صدر عن مؤتمر الازهر من نقاط حول القدس”.

وقال: “وعن قضية النازحين السوريين، كان توافق مع صاحب الغبطة على ان لبنان لم يعد في استطاعته تحمل المزيد. وأكد غبطته “ضرورة عودتهم الى بلادهم بكرامة ووجوب استعمال كل الوسائل التي تسهل هذه العودة سواء من قبل الاسرة الدولية او من قبل الحكومتين اللبنانية والسورية، ذلك ان وضعهم الانساني لم يعد يتحمل المزيد من الذل والمأساة وسط صمت المجتمع الدولي”.

وعن قضية المدارس الخاصة، قال: “ركزنا على ضرورة ان تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا الشأن وان تدعم هذه المدارس المشهود لتعليمها، لان الخطر يهدد بإقفال عدد كبير منها في القرى وقسم من المدارس النصف مجانية وهذا له آثاره السلبية على اجيالنا الطالعة”.

وقال الكعكي: “ختاما، شدد غبطته على “دور الصحافة اللبنانية في نقل الحقيقة والصورة الايجابية عن لبنان لما لهذا الامر من تأثير ايجابي على سير حركته الاقتصادية والسياحية ولا سيما ان الجميع يتأثر بما تقوله الصحافة لذلك عليها الكف عن نقل الاخبار السيئة التي تشوه صورة بلدنا لبنان. وبالنسبة لموضوع الفساد، قال بمجرد استحداث وزارة جديدة لمحاربة الفساد فهذا اعتراف ان هناك فسادا، وهناك أمل في أن تنجح هذه الوزارة ولاول مرة”.

وختم الكعكي: “وبالنسبة للزيارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الدول العربية، أثنى عليها وطالب بالمزيد منها لانها تعود على لبنان وعلى اللبناني بالخير”.

ثم استقبل الراعي سفير تركيا تشاغاطاي ارجييس، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان. وكانت مناسبة لعرض العلاقات الثنائية.

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