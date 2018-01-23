مقاطعة باسيل تُطاول “غرفة التجارة” في ساحل العاج

يشهد اجتماع غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في ساحل العاج، انقساما كبيرا بين أعضائه، إذ تؤكد معلومات “ليبانون ديبايت” أن أكثرية الأعضاء تتجه لمقاطعة مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي سيعقد في الثالث من شهر شباط المقبل في ساحل العاج، وذلك نزولاً عند رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكّدت المعلومات أن رئيس الغرفة الدكتور جوزف خوري وهو صاحب الدعوة، في وضع محرج، على اعتبارأن غالبية أعضاء الغرفة هم من الطائفة الشيعية، ويتوقّع أن يرفعون الغطاء عن رئيس الغرفة في حال شارك في المؤتمر.





علما أن خوري، وبحسب المعطيات، يتّكل في رئاسته لغرفة التجارة على العنصر الشيعي وليس على العنصر المسيحي الذي استبعده خوري من الغرفة عن قصد أو غير قصد.

وأوضحت مصادر لبنانية في ساحل العاج أن غرفة التجارة والصناعة لا تمون أبداً على رجال الأعمال المسيحيين أو على الشيعة المحسوبين على حزب الله. وبالتالي يقتضي على فريق عمل وزير الخارجية جبران باسيل التنبه لهذا الموضوع، والقيام بالاتصالات اللازمة مع ممثلي المسيحيين وممثلي حزب الله في ساحل العاج لحشد أكبر عدد من رجال الأعمال في المؤتمر، بغية تغطية مقاطعة “أمل”.

ولفت “ليبانون ديبايت” سابقاً، إلى أن حركة أمل بقرار من رئيس مجلس النواب نبيه بري أصدرت إيعازاً لكافة رجال الأعمال والمصارف بمقاطعة مؤتمر الطاقة الاغترابية في ساحل العاج.

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