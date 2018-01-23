مصادر أمريكية: خطة لدفع التسوية في الشرق الأوسط

قالت مصادر أمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل بتقديم خطة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي في عام 2018 الجاري.

ونقلت وكالة رويترز اليوم، عن مصدر يرافق نائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس أثناء جولته الحالية في الشرق الأوسط إن “الخطة لا تزال قيد الدراسة والتدقيق. وترغب واشنطن أن تكون هذه الوثيقة عادلة لجميع أطراف النزاع”.

وأشار المصدر إلى أن الخطة ستساعد على إقامة علاقات بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة.

وأكد ممثل البيت الأبيض أنه لم تجر أي اتصالات بين الشخصيات الرسمية الأمريكية مع القيادة الفلسطينية، منذ أن أعلن ترامب في الـ6 ديسمبر الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل البعثة الدبلوماسية الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس قد دعا من القدس الاثنين، القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات. وقال: “لا يمكن تحقيق السلام بدون الحوار”.

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