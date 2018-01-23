قضية زياد دويري تنقل لبنان الى الاوسكار!

أعلنت اليوم الاكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها، التي تمنح جوائز “أوسكار”، عن اختيار فيلم “قضية رقم 23” للمخرج اللبناني زياد دويري بين 5 أفلام مرشحة لنيل جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

يذكر أنه تم ايقاف زياد دويري وهو عائد من مهرجان فينيسيا السينمائي، في دورته الـ ٧٤ حيث مثّل لبنان وفاز فيلمه “قضية 23″بجائزة أفضل ممثل للفلسطيني كامل الباشا.

وتم توقيفه كما تردد بسبب فيلم “الصدمة” والذي منع عرضه في لبنان بسبب تصويره في الأراضي المحتلة حيث بقي دويري ١١ شهرًا.

وكان دويري قد ذكر في تصريحات سابقة بأنه اعلم مخابرات الجيش من خلال رسالة بعثها، بذهابه الى الأراضي المحتلة، كي لا يظنوا بأنه يتعامل معهم وانه تمت مشاهدة الفيلم من قبل لجنة الرقابة التابعة للأمن العام التي لم تعثر على أي مشهد “يضر بالقضية الفلسطينية”.

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