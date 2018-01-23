الحريري يصل الى دافوس

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الثالثة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي الى مدينة دافوس في سويسرا حيث سيشارك غدا في اعمال المنتدى الثامن والاربعين الذي يعقد هذا العام تحت عنوان “خلق مستقبل مشترك في عالم ممزق” حيث كان في استقباله لدى وصوله الى مطار زوريخ سفيرة لبنان في سويسرا رلى نورالدين.

ومن المقرر ان يشارك رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم في العشاء الذي يقيمه رئيس المنتدى الدكتور كلاوس شواب على شرف رؤساء الوفود المشاركة.

وستكون للرئيس الحريري غداً سلسلة لقاءات على هامش اعمال المنتدى مع عدد من رؤساء الوفود ابرزها مع ملك الاردن عبدالله الثاني ورئيسي جمهوريتي سويسرا الان بيرزي والبرازيل ميشال تامر وروساء حكومات كل من ايطاليا باولو جنتليوني والعراق حيدر العبادي وبلجيكا شارل ميشيل وارمينيا كارين كارابيتيان والنروج ايرنا سولبيرغ ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ويرافق الرئيس الحريري مدير مكتبه السيد نادر الحريري.

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