الجميل يشنّ هجوماً على وزير البيئة!

شكر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل “المسؤولين الذين تحركوا على خلفية أزمة النفايات”، وقال: “نشكرهم على الحماس والجهد والاصرار على الظهور الاعلامي ولكن لا يمكننا الا وان نجري تقييما لما حصل. كلهم تجندوا اليوم لتنظيف الشاطىء وما قمنا به امس اوصل الى تنظيفه”.

وقال الجميل في المؤتمر الصحافي الذي عقده في البيت المركزي في الصيفي: “ما قلتم عنه استعراضا هو واجبي كنائب عن المتن الشمالي، فعملي أن أراقب عمل الحكومة، وعندما يكون هناك خطأ بحق اللبنانيين أن أسلط عليه الضوء، وإلا أكون مقصرا بحق نفسي وحق الناس”.

وسأل الجميل: “هل يمكن أن يشرح لي أحد لماذا تنظف هيئة الاغاثة في انطلياس والزلقا وبرج حمود، ووزير البيئة قال بأن لا نفايات سوى في نهر الكلب، وهيئة الاغاثة تنظف كل الشاطىء؟”

وقال: “وصلتنا صور من منطقة الجناح قرب مطمر الكوستابرافا، ورأينا أن النفايات ممتدة على طول الشاطىء اللبناني. قمة الوقاحة هي بالاستماتة في الدفاع عن مطمر البحر. هم وزير البيئة والسلطة السياسية التي هو الناطق باسمها، أن مصدر النفايات ليس المطمر، وكأن أحدا يهتم من أين أتت النفايات، وكأن الهم ألا نشوه صورة المطمر ولا مشكلة بأن تشوه صورة لبنان، انما المهم ألا نقترب من باب الرزق ومطامر البحر”.

وأضاف الجميل: “وزير البيئة اكتشف أن هناك مكبا في احدى المناطق المتنية. نلفت معاليك الى أن هيومن رايتس ووتش نشرت تقريرا عن حرق النفايات في لبنان وأكدت أن هناك 941 مكبا، وأنت أكتشفت مكبا واحدا، أهنئك. والان اكتشفت أن سياستكم أوصلت كل البلديات والمواطنين الى رمي النفايات بشكل عشوائي وبذلك أنت اكتشف البارود، فلتبحث عن الـ940 مكبا عشوائيا المتبقية”.

وتابع: “مشكلتنا بالاستنسابية والتدخل السياسي في القضاء والواسطة، ومعاليك أنت اكتشف مكبا واحدا، أكمل عملك واكتشف المكبات المتبقية وأمن حلولا، فحتى الان لم يتم اطلاق المناقصات. بالامس أزلتم النفايات ورميتموها حيث أتت”.

وأردف: “مشكلتنا ليست فقط في هذا الملف بل في كل الملفات، أنتم معكم حق، النفايات على الشاطىء الحق على سامي الجميل والبلديات والمواطنين وأنتم لا حق عليكم، وأنتم مسؤولون والجميع يعرف أن استقالة الكتائب من الحكومة كانت على خلفية اصراركم على اقرار المكبات البحرية. خرجنا من الحكومة اعتراضا على هذا الامر ومهما حاولتم الكذب والتضليل فالناس تعرف الحقيقة”.

وختم: “أنا نائب، أنتم سلطة ووزراء وحكومة ولديكم السلطة للقيام بما تريدون، الناس هي التي تحكم عليكم، وانتم مسؤولون عن الازمة أكانت اقتصادية أو بيئية أو صحية، والانتخابات المقبلة هي السبيل الوحيد لمحاسبتكم على أدائكم الفاشل”.

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