عون: هدفنا الإصلاح وليس التشهير

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام الجالية اللبنانية في الكويت إنّ “زيارتنا الى الكويت مميزة، فيها كل المحبة والاحترام، ولبنان يتشارك مع الكويت الكثير، حتى مشاكلنا متشابهة وكذلك طرق معالجتها”.

وأضاف أنّه ” بدأنا في لبنان نهجاً جديداً يقوم على التغيير بهدف تطوير المجتمع والوطن نحو الأفضل، ولكن كل تغيير يقلق في البداية لأن الناس تفضل عادة البقاء على ما اعتادت عليه”، مشيرًا إلى أنّنا “أبناء الأرض، نبتنا من الشوك، لا من ملاعق الذهب ولا من ملاعق السلطة”.

وأكّد أنّ “هدفنا بناء المؤسسات لأنها الطريق الوحيد لبناء الدولة”، موضحًا أننا “نقوم بالإصلاحات في المؤسسات بصمت، لأن هدفنا الإصلاح وليس التشهير”.





وأوضح أنّه “حققنا الكثير من الاهداف على كل الصعد، وقد اسماها اللبنانيون انجازات لانها كانت متوقفة لسنوات طوال، وصار مجرد اتمامها انجاز بحد ذاته”، مشيرًا إلى أنّ “قانون الانتخاب الجديد يسمح بعدالة اكثر في التمثيل، سواء بين الطوائف او داخل كل طائفة”.

وتوجه إلى الجالية اللبنانية بالقول: “لا تؤخذوا بالشائعات؛ فلبنان أصبح مستقراً أمنياً، وهو أفضل بكثير من غالبية الدول”، مؤكّدًا أنّ ” الكويت حضنكم وأمّن لكم فرص العمل واعتبركم مواطنين فكونوا اوفياء لهم”.

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