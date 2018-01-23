ما حقيقة اللقاء الذي أحرج قناة “سما” السورية!

التسجيل لاقى رواجاً واسعاً، خصوصاً بعد استعماله في برنامج “جو شو” الذي يعرض على قناة “العربي” ، بعد إضافة بعض المؤثرات الساخرة ،كما قام أحد المواقع السورية بنشر التسجيل على أنه تم الأسبوع الماضي، وأن القناة أجبرت على قطع اللقاء والخروج إلى فاصل إعلاني، الأمر الذي ساهم في انتشاره بشكل كبير بنسختيه، ذات المؤثرات، والخالية منها، وفي كلا الحالتين تم إخفاء حقيقة اللقاء.

البحث عن اللقاء أخذ بعض الوقت في أرشيف البرنامج على موقع قناة سما، لنصل في النهاية إليه كاملاً، حيث تم اللقاء بتاريخ 19-07-2016، أي قبل أكثر من عام ونصف من الآن، واستمر على مدار 20 دقيقة، أصرت خلاله المراسلة البريطانية على تكرار سؤالها عن مدى تأييد الرئيس الأسد في سوريا، الأمر الذي دفع المذيعان السوريان ( سالي عزام، ورد سباغ) إلى التأكيد على أنهما سيجيبا على أسئلتها في نهاية اللقاء كونهما المحاوران وهي الضيفة، وهو ما تم بالفعل.

قناة “سما” الفضائية قامت بنشر توضيح حول هذه الحادثة وحملت القائمين على برنامج “جو شو” مسؤولية التلاعب بما جرى، كما قامت بعتاب الصفحات السورية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها التسجيل دون تبين الحقيقة.

الحقيقة التي غابت عن قناة “سما” أن من قام بمنتجة اللقاء هي المراسلة نفسها إيزابيل يونغ،بحسب بعض المصادر الإعلامية حيث استعملت هذه المقتطفات ضمن الوثائقي التي قدمت إلى سوريا قبل عام ونصف لإنتاجه، وقامت “HPO” بنشره في الثامن الشهر الحالي تحت عنوان ” ما يشبه الحياة في ظل سوريا الاسد”.

الارتباك الذي ظهر في التسجيل الممنتج من اللقاء سببه مشكلة الترجمة، وعدم امتلاك المحاورة “سالي عزام” للغة الانكليزية كما هو واضح من اللقاء، وهي مشكلة تم تلافيها من قبل القائمين على البرنامج خلال اللقاء، إلا أن يونغ قامت باقتصاص هذا التوقف وإعادة منتجته في محاولة لإظهار “الخوف” من وجهة نظرها.