«جنبلاط» يجد نفسه أمام خسارة

كشفت مصادر ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ أن “المشكلة لدى النائب ​وليد جنبلاط​ هي في تركيب اللوائح. فإذا قررنا أن نتحاور مع القوات نجدها جدّدت حوارها مع ​التيار الوطني الحر​، في وقت لا يريد فيه الأخير الاتفاق معنا بسبب عدم قدرتنا على التفاهم في بعض الأمور، في ​الشوف​ و​عاليه​. تضاف إلى ذلك المشكلة التي نشأت مع القوات على خلفية دعمنا للمرشح ​ناجي البستاني​ من ​دير القمر​، ففي النهاية نحن نجد في ذلك مصلحة لنا، إذ إن البستاني قادر على الحصول على نحو 8 آلاف صوت، نفضل أن يصبّوا في لائحتنا. وإذا قرر العونيون التحالف مع الوزير ​طلال أرسلان​، في ظل استمرار الخلاف بيننا وبين الأخير، رغم أننا سنترك له مقعداً شاغراً على لائحتنا، فسنجد صعوبة في أن نكون معاً على لائحة واحدة”.

وأشارت إلى ان “أزمة التحالفات عند جنبلاط لا ترتبط حصراً بالمكوِّن المسيحي، بل ينسحب أيضاً على رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ فإذا قرر الحزب الإشتراكي التحالف مع المستقبل في الشوف، فكيف يمكن أن ننجح في ذلك، ولم يعد يمكن الفصل بين الحريري والعونيين؟”.

وقد علمت “الأخبار” ان جنبلاط لا يزال يكرّر حتى اليوم أمام من يلتقيهم أن القانون صعب ومعقّد. الصعوبة والتعقيد ينعكسان على صوغ التحالفات وآلية الترشيحات. وممّا يكرره جنبلاط أيضاً، أنه ظنّ في البداية أن دمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة، سيُريحه ويتيح له الاستمرار حاكماً بأمره. لكنه يقول إن ظنّه كان خاطئاً. والقانون أثبت أن لا أحد قادر على التحكّم بمسارات الأمور. يجد نفسه أمام خسارة محتّمة، بدأت حتّى قبل فتح صناديق الاقتراع.

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