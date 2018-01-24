الكويت بلّغت لبنان عدم قبول تعيين سعيد سفيرا لديها

كشف مصادر في الوفد الرئاسي الذي رافق ​الرئيس ميشال عون​ إلى ​الكويت​ ان “زيارة عون أتت لتضع حدّاً لهذا المسار الانحداري في العلاقة بين ​لبنان​ والكويت، من خلال الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي، وطيّ صفحة خلية العبدلي. الثغرة الوحيدة كانت عدم بتّ مصير ​السفير اللبناني​ الجديد المُعين لدى الكويت ريان سعيد، لأنّ الأمر لم يُبحث بين الطرفين”.

ولفتت في حديث إلى “الأخبار” إلى ان “هناك العلاقة الشخصية التي تجمع عون مع ​أمير الكويت​ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وفهمُ السياسيين الكويتيين لظروفنا الداخلية، كما نفهم وضعهم ولماذا تصرفوا بتلك الطريقة في ملف العبدلي أو غيره”.

ولفتت المصادر إلى انه “نحن الاثنين حريصان على التوازن والاستقرار في البلدين. هناك اتجاه إلى إنهاء ملف خلية العبدلي. ولهذه الغاية، عقد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعيداً عن الإعلام، اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الداخلية الكويتية وأمنيين، من أجل التوصل إلى حلول”. ‬وأوضحت ان “كل الأمور على جدول الأعمال نوقشت وحقّقت غايتها. يكفي أن يُنظم هكذا استقبال للرئيس ميشال عون في دولة خليجية، وتعود الكويت إلى لبنان من خلال المشاريع الاقتصادية”. وتحدثت المصادر بفخر، متناسية أنّ لبنان لم يُفاتح الجانب الكويتي بملفّ السفير اللبناني. وأشارت إلى ان “الأمر لم يُدرج أصلاً على جدول الأعمال، بعد أن بلّغ الكويتيون الجانب اللبناني بأنهم لن يقبلوا بتعيين سعيد، وطلب الأمير عدم مفاتحته بالموضوع وإحراجه”. وقالت : “إن الكرة الآن في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي لا يزال مُصراً على أنّ الأمور ستُحل”.

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