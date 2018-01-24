«OSCAR» يبدأ تأثيره على لبنان في هذا الموعد..

ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية أن طقسا متقلبا وماطرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بحيث يتأثر تدريجياً اعتباراً من يوم غد الخميس بالمنخفض الجوي OSCAR القادم من روسيا عبر اوكرانيا و البحر الأسود والذي يحمل معه كتل هوائية شديدة البرودة تؤدي الى تدني مستوى تساقط الثلوج وينحسر شرقاً اعتباراً من يوم السبت.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع أمطار متفرقة صباحاً من حين الى اّخر وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع انفراجات خلال النهار، كما تتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1400 م وما فوق، يتوقع ان تعود الأمطار بغزارة خلال الليل. كما توقعت ان يكون طقس الخميس غائم جزئيا الى غائم مع أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها مساءً الى 75 كلم /س ويرنفع معها موج البحر الى حدود ال 4 امتار، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي محدود وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. تتابع درجات الحرارة انخفاضها ليلاً مع ازدياد تأثير المنخفض الجوي الروسي المصدر OSCAR.

كما توقعت ان يكون طقس الجمعة غائم مع تساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة وامواج عاتية، واستمرار الاتخفاض بدرجات الحرارة. تتساقط الثلوج بدءً من ارتفاع 1000 م وما فوق صباحا و مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بعد الظهر بسبب سيطرة الكتل الشديدة البرودة القادمة مع OSCAR يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلا لمستوى 800 متر و ما دون في المناطق الشمالية والداخلية.

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