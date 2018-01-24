غصن الزيتون قد تتوسع لمناطق سورية أخرى

وقال تشاوش اوغلو في مقابلة مع تلفزيون فرانس 24 خلال زيارته باريس “هذه العملية تستهدف منطقة عفرين ولكن التهديدات تأتي ايضا من منبج”، متهما “وحدات حماية الشعب الكردية باستهداف تركيا انطلاقا من تلك المنطقة”.

وقال تشاوش اوغلو “نحن كتركيا علينا ازالة التهديدات حيثما وجدت”.

وقال وزير الخارجية التركي “عفرين هي الهدف حتى الآن، لكننا يمكن ان نطلق في المستقبل عملية في منبج وشرق نهر الفرات”.

ولدى سؤاله عما اذا كان ذلك سيحرج الولايات المتحدة اجاب تشاوش اوغلو “ليس علي ان اوافق مع اي كان، يجب علينا ازالة اي تهديد يستهدف تركيا”.

واضاف تشاوش اوغلو “العملية الجارية حاليا تستهدف منطقة عفرين، ولكن في المستقبل، اذا استمر التهديد انطلاقا من مناطق اخرى، فقد نزيل ايضا جماعات ارهابية في مناطق اخرى”.