داغر: أنت “غاطس” منذ أيام بيت الطبيبي إلى دفاعك عن الفساد

ردّ عضو المكتب السياسي في حزب “الكتائب اللبنانية” ​سيرج داغر​، على وزير الثقافة ​غطاس خوري​، قائلاً “الناس مثل أسمائها. رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب ​سامي الجميل​ في دفاعه عن الناس، سامي. أما أنت فـ”غاطس”. منذ أيام بيت الطبيبي إلى دفاعك عن ​الفساد​، إلى الشراكة من تحت الطاولة مع السلاح. المهم أن نصل”.

وكان خوري قد نشر على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لشاطئ البحر خالياً من ​النفايات​، وأرفقها بالتعليق التالي: “النائب السامي، أغراقنا ببحر اليأس، والكذب لن ينفع! يكبر حجم المشكلة ولا يكبر الحجم الإنتخابي”.

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