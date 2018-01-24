داغر: أنت “غاطس” منذ أيام بيت الطبيبي إلى دفاعك عن الفساد

24 يناير, 2018 - 11:41 صباحًا المصدر: مواقع
داغر: أنت “غاطس” منذ أيام بيت الطبيبي إلى دفاعك عن الفساد

ردّ عضو المكتب السياسي في حزب “الكتائب اللبنانية” ​سيرج داغر​، على وزير الثقافة ​غطاس خوري​، قائلاً “الناس مثل أسمائها. رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب ​سامي الجميل​ في دفاعه عن الناس، سامي. أما أنت فـ”غاطس”. منذ أيام بيت الطبيبي إلى دفاعك عن ​الفساد​، إلى الشراكة من تحت الطاولة مع السلاح. المهم أن نصل”.

وكان خوري قد نشر على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لشاطئ البحر خالياً من ​النفايات​، وأرفقها بالتعليق التالي: “النائب السامي، أغراقنا ببحر اليأس، والكذب لن ينفع! يكبر حجم المشكلة ولا يكبر الحجم الإنتخابي”.

المصدر: مواقع
24 يناير, 2018

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