داغر: أنت “غاطس” منذ أيام بيت الطبيبي إلى دفاعك عن الفساد

ردّ عضو المكتب السياسي في حزب “الكتائب اللبنانية” سيرج داغر، على وزير الثقافة غطاس خوري، قائلاً “الناس مثل أسمائها. رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل في دفاعه عن الناس، سامي. أما أنت فـ”غاطس”. منذ أيام بيت الطبيبي إلى دفاعك عن الفساد، إلى الشراكة من تحت الطاولة مع السلاح. المهم أن نصل”.
وكان خوري قد نشر على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لشاطئ البحر خالياً من النفايات، وأرفقها بالتعليق التالي: “النائب السامي، أغراقنا ببحر اليأس، والكذب لن ينفع! يكبر حجم المشكلة ولا يكبر الحجم الإنتخابي”.