الأكراد يكذبون مزاعم تركية بوجود داعش في عفرين

اتهم مسؤول كبير في قوات سوريا الديمقراطية أنقرة بترويج “أكاذيب” حول وجود عناصر لتنظيم داعش في عفرين شمال سوريا، بهدف تضليل الرأي العام العالمي.

قال الناطق باسم “وحدات حماية الشعب ” الكردية ريدور خليل، لوكالة رويترز اليوم الأربعاء: “العالم كله يعلم أنه لا وجود لداعش في عفرين”.

كما أشار المسؤول الكردي، إلى أن الجيش التركي يبالغ كثيرا في عدد مقاتلي وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية الذين قتلوا في عملية “غصن الزيتون” التركية المستمرة في عفرين منذ السبت الماضي، لكنه امتنع عن ذكر عدد القتلى الأكراد.

وأضاف: “نعم هناك شهداء وهناك قتلى في صفوف وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية ولكن أتحفظ على الرقم”.

وذكر أيضا أن قوات سوريا الديمقراطية قتلت العشرات من الجنود الأتراك والمقاتلين المتحالفين معهم من “الجيش السوري الحر”، إلا أنه لم يتمكن من ذكر عدد محدد لهم.

وكان الجيش التركي قد أكد أمس الثلاثاء، أن “260 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلي داعش، قتلوا في العمليات العسكرية في عفرين السورية”.

بدورها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أمس عن مقتل 8 جنود أتراك في عملية نوعية نفذتها جنوب شرقي عفرين.

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