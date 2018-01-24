مخرج أفلام «النصرة» بقبضة الجيش

علم “ليبانون ديبايت” أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني اوقفت السوري حسين عمار في بلدة عرسال يوم امس، وهو المسوؤل الاعلامي والدعائي لجبهة النصرة الارهابية.

وقد جرى توقيفه في منطقة وادي الارنب في جرود عرسال من قبل قوة خاصة من المديرية قامت بمداهمة مكان اقامته، وذلك بعد عملية رصد وتعقب ومتابعة.

ووفقاً لمعلومات موقعنا، فأن الموقوف الذي ينحدر من منطقة القصير السورية، كان مساهما اساسياً في “منتجة” و “اخراج” الفيديوهات التي كانت تصور في منطقة جرود عرسال ابان احتلالها من قبل المنظمات الارهابية، ثم ارسالها الى قنوات اعلامية خارجية كـ”الجزيرة” و “العربية”.

وبالاضافة الى ذلك، كان ضليعاً في تصوير افلام ترويجية تخص “الجبهة” ومواد اخرى تتعلق بالنازحين السوريين الذين جرى استخدمَ بعضهم من اجل تشويه صورة الجيش اللبناني خلال المداهمات التي جرت لمخيماتهم في الفترة السابقة، من خلال تلفيق اتهامات للعسكريين بالاعتداء على النازحين وسواهم.

كما ساهم الموقوف بتقديم خدمات لوجستية للجبهة ترتبط باختصاصه في صناعة الافلام الدعائية كما كان يقوم بمراقبة تحركات الجيش في داخل عرسال وتصويرها وارسالها الى مشغليه من قادة الجبهة.

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