دبي تستضيف مباحثات روسية أمريكية

أعلن الموفد الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر، أنه سيلتقي في دبي مع ممثلين عن السلطات الروسية لبحث الوضع في أوكرانيا.

وكتب فولكر في تغريدة على تويتر:”سنعقد لقاءات إضافية في أوكرانيا خلال يومين، وبعد ذلك يجب الذهاب إلى دبي لإجراء محادثات مع الروس”.

وفي وقت سابق أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين، أن مساعد الرئيس الروسي فلاديسلاف سوركوف سيلتقي خلال الأيام المقبلة المبعوث الأمريكي فولكر.

فولكر كان قد وصل إلى أوكرانيا أمس الثلاثاء، والتقى رئيسها بيترو بوروشينكو ورئيس أركانها العامة فيكتور موزينكو ومسؤولين آخرين.

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