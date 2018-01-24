أبو فاعور متسائلاً: “ماذا يأكل اللبناني ؟”

سأل عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور:” ماذا يأكل المواطن اللبناني وهل هناك من يراقب سلامة غذائه في ظل تلكوء الوزارات والادارات؟”.

أبو فاعور وفي بيان دعا الحكومة اللبنانية “الى ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، بعيدا من كل الحسابات السياسية والطائفية والمذهبية وإنما على قواعد علمية ومهنية”.

وأضاف أبو فاعور” في ظل عدم تعاطي بعض الوزارات والإدارات المعنية مع مسألة سلامة الغذاء باعتبارها أولوية، يحق لنا أن نسأل “ماذا يأكل اللبناني ومن يراقب جودة وسلامة غذائه؟ وهل المعدلات المرتفعة لحالات الإصابة بمرض السرطان بشهادة منظمة الصحة العالمية هي قدر اللبناني، أم نتيجة لعناصر عدة قد تكون سلتنا الغذائية واحدة منها ؟”

وتابع:”الى متى يستمر الغبار السياسي في حجب القضايا الاساسية التي تعني المواطن البسيط عن أنظار المسؤولين؟”.

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