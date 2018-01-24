بري يحدد موعد انطلاق “الحملة الانتخابية”

دعا ​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى جلسة مشتركة للجان النيابية تعقد يوم الثلاثاء المقبل لدرس ​مشاريع قوانين​ من بينها الموافقة على ابرام اتفاقية اطارية بين حكومة ​لبنان​ وحكومة الايطالية بشأن تعهدات مؤتمر باريس 3، والموافقة على الانضمام الى اتفاقية العمل العربية بشأن ​المرأة​ العاملة، والموافقة على تعديلات للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في ​الدول العربية​، واتفاقية منع ​التلوث​ من السفن.

وأكّد أنّه “في 5 اذار تبدأ الحملة الانتخابية لكل مرشح على ان تكون في الـ22 اللوائح مكتملة ولا يمكن ان تبدا الحملة الانتخابية وقانون الانتخاب يتعرض للتعديلات”.