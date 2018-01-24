بري يحدد موعد انطلاق “الحملة الانتخابية”

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة مشتركة للجان النيابية تعقد يوم الثلاثاء المقبل لدرس مشاريع قوانين من بينها الموافقة على ابرام اتفاقية اطارية بين حكومة لبنان وحكومة الايطالية بشأن تعهدات مؤتمر باريس 3، والموافقة على الانضمام الى اتفاقية العمل العربية بشأن المرأة العاملة، والموافقة على تعديلات للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية، واتفاقية منع التلوث من السفن.
وأكّد أنّه “في 5 اذار تبدأ الحملة الانتخابية لكل مرشح على ان تكون في الـ22 اللوائح مكتملة ولا يمكن ان تبدا الحملة الانتخابية وقانون الانتخاب يتعرض للتعديلات”.