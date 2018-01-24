دمشق تدين مزاعم واشنطن وباري

24 يناير, 2018 - 1:52 مساءً المصدر: سانا
دمشق تدين مزاعم واشنطن وباري

أدانت وزارة الخارجية السورية، مزاعم وزيري خارجية أمريكا وفرنسا حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، فقد أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية، أن سوريا تدين جملة الأكاذيب والمزاعم التي ساقها وزيرا الخارجية الأمريكي والفرنسي حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والتي تندرج في إطار سياسة الاستهداف الممنهج لها”.

وقال المصدر، إن “سوريا أبدت على الدوام كل التعاون ووفرت كل الظروف لإجراء تحقيق نزيه وموضوعي ومهني حول استخدام الاسلحة الكيميائية إلا أن زمرة الغرب الاستعماري هي من أعاقت ذلك دائما ومارست شتى أنواع الضغوط على فرق التحقيق بغية تسييسه”.

وكان الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، أعلن أمس الثلاثاء، أن بلاده تصر على التحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا.

المصدر: سانا
24 يناير, 2018

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