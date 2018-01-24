أردوغان: سنواصل إحباط كافة المؤامرات في سوريا!

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التنظيمات الكردية شمالي سوريا بمنع عودة اللاجئين إلى مناطقهم هناك، مؤكدا عزم بلاده على دحر الإرهابيين على طول حدودها.

وقال أردوغان خلال لقاء مع ممثلي السلطات المحلية التركية بأنقرة اليوم الأربعاء: “سنواصل إحباط كافة المؤامرات على طول حدودنا بدءا من منبج”.

وأضاف أن بلاده ستقضي على “التنظيم الإرهابي”، الذي تلقى حمولة 200 طائرة و5000 شاحنة من الأسلحة والذخيرة، في إشارة ضمنية إلى الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية.

ووصف أردوغان داعش و”ب ي د” بأنهما “وجهان لعملة واحدة”، مضيفا أن “الذين يتحكمون بهذه التنظيمات، يستغلونها حسب حاجتهم”.

وقال: “اللاجئون إلى تركيا من كوباني (عين العرب) السورية، لا يعودون إلى منازلهم رغم تطهير المنطقة من داعش، لأن تنظيما إرهابيا آخر هو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي قد تمركز هناك”.

وتعليقا على عملية “غصن الزيتون”، أضاف أردوغان: “سنقضي أولا على الإرهابيين هناك ومن ثم سنجعل تلك المناطق مؤهلة للعيش، واستيعاب 3.5 مليون سوري نستضيفهم في أراضينا الآن”.

وأكد أردوغان أن عدد قتلى القوات التركية و”الجيش السوري الحر” خلال الأيام الأربعة الأولى من “غصن الزيتون” لا يتعدى 8 أفراد، مشيرا إلى تحييد 268 عنصرا من الجانب الكردي.

ودعا أردوغان المنظمات غير الحكومية الدولية لدعم عملية تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، مضيفا: “لدي شكوك في إنسانية أولئك الذين يدعمون هذه المنظمة (الوحدات الكردية) ويسنوننا غزاة”.

وكان مسؤول رفيع في قوات سوريا الديمقراطية قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الجيش التركي يبالغ كثيرا في عدد الأكراد الذين قتلوا في “غصن الزيتون”، مشيرا إلى أن الوحدات الكردية قتلت “العشرات” من عناصر الجيش التركي والفصائل السورية المدعومة منه.

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