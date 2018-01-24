زيارة “مارك غرين” بداية تطبيق سياسة البقاء الأمريكية في سوريا!

زار مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “مارك غرين” مدينة الرقة شمال سوريا بشكل غير معلن يوم أمس يرافقه “جوزيف فوتيل” قائد القيادة المركزية الأميركية، ليكون بذلك أكبر مسؤول مدني أميركي يزور المدينة منذ تحريرها من داعش خلال العام الماضي.

وقال “غرين”: عقب الزيارة التي شملت مدينة الرقة ومخيم عين عيسى للنازحين «نحن في مرحلة يرغب فيها الناس العودة إلى موطنهم، وبالتالي ينبغي انتهاز هذه الفرصة».

وأشار “غرين” أيضاً إلى أن الدمار الذي لحق بالمباني والطرق جراء الضربات الجوية التي نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وإطلاق المقاتلين النيران من المنازل بالقول: «مدى الدمار يفوق الوصف».

وأكد: بأنه «على الرغم من كل الخراب وكل الدمار ما زلتم ترون علامات روح الإنسان… وهذا يعطينا الكثير من الأمل».

منبهاً إلى أن المهمة المدنية ليست إعادة بناء المناطق ولكن مساعدة المدنيين على العودة إلى منازلهم من خلال إزالة القنابل المزروعة على جوانب الطرق ورفع الركام وإعادة التيار الكهربائي وإصلاح خطوط نقل المياه.

وتابع قائلاً: «المهمة بالنسبة لنا هي تحقيق الاستقرار لا إعادة البناء… الجزء المتعلق بنا في الأمر هو إعادة الخدمات الضرورية وهناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به»، كذلك ذكر أنه سيتوجه إلى أوروبا خلال أيام من أجل الضغط على الحلفاء للمساعدة في جهود تحقيق الاستقرار.

يذكر ان قوات التحالف التي تقوده أميركا كانت قد دمرت الرقة تدميراً شبه كلي عبر الغارات الجوية.

يشار أيضاً إلى أن أميركا تنشر عدة قواعد عسكرية في مناطق شمال شرق سوريا، وينظر المراقبون إلى سلوكها في سوريا على أنها تخطط لبقاء طويل الأمد.

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