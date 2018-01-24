“أردوغان” يلتقي “الحريري” … هل تعلن المعارضة حضور سوتشي؟

يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذه الأثناء رئيس الهيئة التفاوضية المعارضة “نصر الحريري” في العاصمة أنقرة، وبحسب المصادر فإن الاجتماع بين الطرفين يعقد في المجمع الرئاسي.

مصدر في الهيئة العليا للتفاوض أكد لـ سناك سوري أن مشاركة الهيئة في مؤتمر سوتشي ستكون على جدول الاجتماع، وتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن قبول الدعوة إلى سوتشي عقب الاجتماع مالم يستجد أي طارئ.

ولم تحدد الهيئة العليا للمفاوضات حتى الآن موقفها من مؤتمر سوتشي فهي تعاني من ضغوط شديدة تمارسها عليها بعض أطراف المعارضة والفصائل العسكرية من أجل رفض الحضور ما جعلها غير قادرة على اتخاذ قرار من هذا النوع قد يثير غضب بعض الفصائل التي وقعت على بيان رفض سوتشي وهذا من شأنه أن يضعف الهيئة التي تعاني أصلاً بعد تعرضها للكثير من الانتقادات والاتهامات في وقت سابق حول أنها قدمت التنازلات في مؤتمر الرياض 2.

المخرج الوحيد للهيئة لكي تقبل الدعوة وهي محمية نسبياً بنظر المراقبين هو هذا الاجتماع مع “أردوغان” حيث أن مباركة الرئيس التركي العلنية لهذه الخطوة من شأنها أن تخفف الضغوط عن الهيئة وتسكت عدداً كبيراً من الأصوات التي قد تخرج ضدها بما فيها الفصائل العسكرية والمجالس المحلية.

وبحسب المصادر فإن الرئيس التركي يريد من الهيئة أن تحضر سوتشي، خصوصاً وأنها تلقت الدعوة الرسمية يوم أمس خلال زيارتها إلى موسكو التي استقبلت فيها بحفاوة كبيرة من قبل الخارجية الروسية.

وكانت الدعوات إلى سوتشي قد بدأت رسمياً يوم أمس وقد نشر موقع سناك سوري مضمون الدعوة يوم أمس.

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