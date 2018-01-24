الاحتجاجات تطارد ترامب في دافوس

نظم مناهضون للرأسمالية مسيرات في عدد من المدن السويسرية احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة يومي الخميس والجمعة للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وحشد المتظاهرون احتجاجهم تحت شعارات من قبيل – “ترامب غير مرحب به”، و”حطموا المنتدى الاقتصادي العالمي”.

كما نظم مئات المحتجين المسيرات في ساحات جنيف ولوزان وفريبورج، ورفعوا في جنيف لافتات كتب عليها “العنصري … المتحامل على النساء … الرأسمالي”.

واقتحم نحو 20 متظاهرا السياج الأمني للوصول إلى مركز المؤتمرات في دافوس وهم يهتفون “امحوا المنتدى الاقتصادي العالمي”، قبل أن تفرقهم الشرطة التي أكدت أن عدد المتظاهرين في زوريخ وحدها بلغ ألفي شخص.

منتدى دافوس، محفل اقتصادي دولي يقام في مدينة دافوس السويسرية، وهو اجتماع سنوي لرجال الأعمال والزعماء السياسيين من أنحاء العالم.

وبدأ المنتدى لهذا العام فعالياته أمس الثلاثاء، وسيستمر حتى الجمعة.

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