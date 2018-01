عنصريون يهاجمون ابنة أوباما لمرافقتها شابا أبيض!

أثارت مواعدة ابنة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ماليا، وهي طالبة في جامعة هارفرد، شابا أبيض البشرة ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد هاجم بعض الأمريكيين المنحدرين من القارة الإفريقية اختيار ماليا الذي وقعت عليه ابنة أوباما، وتحديدا لأن الشاب أبيض البشرة.

بل وذهب بعض العنصريين السود، إن جاز مثل هذا الوصف، بعيدا في التعبير عن عدم رضاهم على سلوك ماليا أوباما، وكتبت إحداهن في موقع تويتر قائلة: “أشعر بالجزع لأن ماليا أوباما تواعد شابا أبيض”.

Malia Obama and boyfriend get flirty in New York City https://t.co/EGZZd05uuO pic.twitter.com/7mi7TZ06ML

— Page Six (@PageSix) January 21, 2018