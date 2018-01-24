مجرى النهر الكبير يوجع العائلات السورية النازحة في لبنان !

ناشدت العائلات السورية النازحة، والساكنة أحد أكبر المخيمات في بلدة السماقية الحدودية في محافظة عكار، الجهات المعنية التدخل، لتقديم العون اللازم لهم إزاء ما تسببت به مياه الامطار والسيول التي فاضت من مجرى النهر الكبير، بما تحمل من أتربة وأعشاب وأوساخ لتقتحم خيمهم التي شلعتها العاصفة وباتوا وكانهم في العراء لا فرش ولا اغطية ولا مساكن او خيم بديلة تأويهم، ومؤنتهم الشحيحة أساسا بللتها السيول وأتلفتها.

وشكا الاهالي من ان “اي من ممثلي المنظمات الدوليه، لم يقم بزيارة المخيم الذي نكبته العاصفة الى الآن للاطلاع على أوضاعهم الصعبة للغاية في ظل المناخ البارد وهم في العراء”.

وتمنى النازحون على الجهات المعنية “الاسراع بفتح أقنية مياه الري والمسارب الشتوية الطبيعية التي كانت مقفلة والتي في حال أعيد فتحها تجفيف منسوب المياه داخل مخيمهم الغارق والذي يسكنه أكثر من 150 عائلة”.

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