إليسا متهمة بالعمالة لإسرائيل!

شن مغردون هجوماً عنيفاً على المطربة إليسا، متهمينها بالعمالة لإسرائيل، وذلك بسبب تغريدة لها عبر “تويتر”، قالت فيها: “إنها تستعد للذهاب إلى السينما؛ لحضور فيلم “The post”، الذي أخرجه الأمريكي اليهودي، ستيفن سبيلبرغ.

ووصفت إليسا سبيلبرغ بالمخرج الكبير، معربة عن تشوقها لمشاهدة الفيلم.

Getting ready to go to the movies. I’ve heard a lot about “The Post” by the great Steven Spielberg and I can’t wait to watch it! The chaos they made about the movie just made me more eager to enjoy it 😁 — Elissa (@elissakh) January 20, 2018

كنت قلت خالف تعرف..بس الثابت انو اليسا متل كتار من اصحاب لقب فنان بهيدا البلد…ملتزمين شعار: العمالة وجهة نظر… #لن_يعرض_في_لبنان #ضد_التطبيع pic.twitter.com/9hA6aJGTVZ — Manar Sabbagh (@SabbaghManar) January 20, 2018

ناشطون اعتبروا تغريدة إليسا استفزازا لمشاعرهم، ودعوة صريحة للتطبيع مع شخصية معروفة بدعهما لإسرائيل.

وقال ناشطون إن إليسا تعمّدت استفزاز اللبنانيين، من خلال ثنائها على المخرج سبيلبرغ، الذي دعم إسرائيل بمليون دولار خلال حرب تموز على لبنان عام 2006.

فيما دافع آخرون عنها، قائلين إن أنصار حزب الله يعملون على تخوين جميع من لم يوافق سياساتهم.

وأوضح مغردون أن غالبية نجوم هوليوود يدعمون اسرائيل بشكل علني، قائلين إن من أراد المقاطعة عليه مقاطعة جميع أفلام هوليوود.

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