إليسا متهمة بالعمالة لإسرائيل!

شن مغردون هجوماً عنيفاً على المطربة إليسا، متهمينها بالعمالة لإسرائيل، وذلك بسبب تغريدة لها عبر “تويتر”، قالت فيها: “إنها تستعد للذهاب إلى السينما؛ لحضور فيلم “The post”، الذي أخرجه الأمريكي اليهودي، ستيفن سبيلبرغ.

ووصفت إليسا سبيلبرغ بالمخرج الكبير، معربة عن تشوقها لمشاهدة الفيلم.

Getting ready to go to the movies. I’ve heard a lot about “The Post” by the great Steven Spielberg and I can’t wait to watch it! The chaos they made about the movie just made me more eager to enjoy it 😁

— Elissa (@elissakh) January 20, 2018