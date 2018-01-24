وحدات الحماية الكردية في عفرين : نرحب بدخول الجيش السوري !

اولاً : نحن لا نسعى لإنشاء دويلة في سوريا بل نحن جزء من النسيج الوطني السوري وكذلك نريد ان نكون جزأ من الحلول المستقبلية

للأزمة.

ثانياً : نحن نرحب بدخول الجيش السوري الى كل منطقة عفرين ضمن الاتفاق الذي توافقنا عليه بعد تقديم النظام السوري مجموعة من الحلول التي تمت مناقشتها وقبلنا بها.

ثالثاً : لقد حملنا السلاح دفاعاً عن أنفسنا ولَم نعلن العداء للنظام السوري ومطالبنا فقط أن نكون جزءً من العملية السياسية في البلاد و السلاح الذي بأيدينا سيعود للدولة السورية الذي هو ملك لها بالأصل حين يحين الوقت لذلك ونحن تحت سقف القانون.

رابعاً : لم نكن يوماً من ضمن التحالف الأميركي و لم نحصل على اي نوع من الدعم من التحالف والسلاح الذي بأيدينا هو سلاح الدولة السورية، نحن لم نطلق رصاصة واحدة نحو الجيش التركي الذي كما يبدو يسعى لمشروع ما في ريف حلب .

خامساً : نحن لم نفهم سبب سحب القوات الروسية للمراقبين ولنقاطها من جهة عفرين وهذا يطرح علامات استفهام لدينا حول الدور الروسي فيما يجري علينا من الجانب التركي.

سادساً : يجب ان يعلم العالم انه لا توجد لدينا أجندة انفصالية بل أكثر ما نطمح له هو بعض حقوقنا في هذا الوطن وكذلك ان نكون جزءاً من الحل السياسي.

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