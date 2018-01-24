وئام وهاب: إذا أراد أرسلان تشكيل لائحة.. لن نكون خارجها!

أكد رئيس حزب التوحيد العربي، الوزير السابق وئام وهاب رفضه أي تعديل لقانون الانتخاب.

وطالب وهاب، اثر لقائه وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، “بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، ومشددا على “ضرورة حشد كل القوى لضمان مجلس نيابي قادر على احداث تغيير في البلد”.

وردا على سؤال عن تشكيل لائحة مع وزير المهجرين طلال أرسلان، قال وهاب: “إذا أراد الوزير أرسلان تشكيل لائحة فلن نكون خارجها، ونحن متفاهمون معه سياسيا ووطنيا وقلبا واحدا”.





ولفت وهاب الى أنه “في حال وصوله الى المجلس النيابي، لن يكون صوته إلا لرئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية”، شاكرا فنيانوس على “المشاريع التي تنفذ في كل المناطق اللبنانية دون تميز”.

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