لبنانيّ مستشاراً إقتصادياً في صندوق النقد الدولي

عينت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينن لاغارد، اللبناني رند غياض مستشارا اقتصاديا لمنطقة اميريكا اللاتينية، على ان يستلم مهامه رسميا في الاول من آذار المقبل.

وينضم غياض الى واشنطن من مدينة بوسطن حيث يعمل الآن أستاذا محاضرا في جامعة “هارفد” وخبيرا اقتصاديا لدى مؤسسة Brattle Group، وهي من اكبر الشركات الاستشارية في العالم.

وغياض وهو ابن بلدة شبعا في الجنوب اللبناني يحمل شهادة الدكتوراه في الإقتصاد من جامعة “نورث ايسترن” في بوسطن. لمع اسمه بين اسماء كبار الاقتصاديين في الولايات المتحدة الاميركية الذين عملوا في فريق الرئيس السابق باراك اوباما.





وتركزت دراساته على حل أزمة البطالة وتصدرت أبحاثه أهم الصحف الأميركية والأوروبية. وعمل سابقا مستشارا اقتصاديا للكثير من المؤسسات المالية والحكومية منها المصرف المركزي الفدرالي، البيت الأبيض، ومعهد “بروكينغز” للعلوم الإقتصادية.

وينضم غياض الى فريق كبير من خبراء المال والاقتصاد في واشنطن لمساعدة الصندوق على المساهمة في شكل فعال في أهم قضايا الساعة التي تواجه منطقة أميركا اللاتينية.

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