الصين تنوي إقامة سور عظيم جديد!

أعلن رئيس إقليم تقطنه أقلية الأويغور الصينية، أن السلطات تنوي إقامة “سور الصين العظيم” على طول حدود المنطقة البالغة 5700 كيلو متر، لمنع انتشار الإرهاب والتطرف.

ونقلت الصحيفة عن شوكرات زاكير، رئيس السلطات المحلية في إقليم “شينجيانغ” أن فكرة تعزيز الأمن على هذه الحدود الشاسعة جاءت بهدف “الحماية من تسلل التطرف والانفصال والإرهاب من الخارج”.

وقال رئيس المجلس الإقليمي خلال اجتماع للمؤتمر الديمقراطي الشعبي في دورته الـ13 في عاصمة الإقليم أورومتشى: “سنبذل قصارى جهدنا لنضمن عدم وجود ثغرات أو نقاط ضعف في الحماية الاجتماعية والأمنية للمجالات الرئيسة”.

وأفاد المسؤول الصيني المحلي بأنّ سلطات إقليم “شينجيانغ” ستعزز رقابتها وسيطرتها على الإنترنت لأسباب أمنية، وستعمل على تحسين البنية التحتية في المناطق الحدودية وخاصة الطرق، وستعتمد على التكنولوجيا للسيطرة على الخطوط الأمامية الحدودية.

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