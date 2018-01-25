أرسلان: “هذا أمر خطير للغاية”

ركّز وزير المهجرين ​طلال أرسلان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ “وضع الأقليات العدديّة، مسيحية وإسلامية وخاصّة الدرزية، بات مهدّداً بشكل جدّي في المشاركة السياسية في البلد على مستوى القرار، وهذا أمر خطير للغاية وفي بالغ الأهمية، والتغاضي عنه هو بمثابة الموافقة الضمنيّة لهذا التغييب، إذا لا نريد أن نقول شيئاً آخر”.

وأكّد أرسلان، أنّ “السكوت والقبول والخنوع لهذا الأمر أخرجنا من المعادلة السياسية في القرار الرسمي للدولة منذ ​إتفاق الطائف​ لحدّ الآن”، مشدّداً على أنّه “يجب أن نعي هذه الحقيقة ونعمل لتطويقها بأسرع وقت وإلّا المستقبل لا يبشّر بالخير على الإطلاق”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

