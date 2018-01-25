مصادر بري: التحالف مع «حزب الله» يحمينا

علمت “الأخبار” أن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ قال لمسؤولي ​حركة أمل​ قبل أيام أن “التحالف بين ​حزب الله​ وحركة أمل يحمينا ويحميهم، اليوم، وفي المستقبل”. ثم أضاف: “ليس تحالفاً انتخابياً وحسب، بل تحالف شامل. والتنسيق بينكم وبين الإخوة في الحزب يجب أن يكون على أعلى المستويات”.

وأوضحت مصادر حركية أن بري أشار إلى أن “هذا التحالف، بالتفاهم مع شركائنا وشركاء الحزب، يحمي البلد”.

وفسّرت مصادر في ​8 آذار​ العبارة الأخيرة بالقول: “الحصول على الثلث في ​المجلس النيابي​ المقبل هو ضمانة للطائف، لا للمقاومة وحلفائها وحسب”.

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