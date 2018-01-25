فك الإرتباط بين «الحريري» و«باسيل».. «صعب» !

كشفت معلومات صحيفة “الجمهورية”، أنّ “السفير السعودي ​وليد اليعقوب​ الّذي يلتقي العديد من القوى والشخصيات اللبنانية المعنيّة بالإستحقاق النيابي، من المفترض أن ينهي برنامج لقاءاته أواخر هذا الشهر ليباشر في وضع تصوّره للعميلة الإنتخابية، ومن المفترض أيضاً أن يلتقي رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في جلسة طويلة أوائل الشهر المقبل، وعلى أساس التفاهم حول ضرورة أن تشمل تحالفات “​تيار المستقبل​” جميع القوى المسيحية المصنّفة خارج نطاق “​التيار الوطني الحر​”، ذلك أنّ هناك إقتناعاً بصعوبة فكّ الإرتباط بين الحريري ووزير الخارجية ​جبران باسيل​”.

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