يستغل أوقات الصلاة ليوقع بضحاياه في صيدا

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

بتاريخ 23/01/2018 ونتيجة المتابعة والرصد أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي على مدخل مسجد الحريري صيدا، المدعو: ش. م. ( مواليد عام ١٩٧٩، سوري)

وقد تبين أنه يستغل الكثافه البشرية في الجنائز وأوقات الصلاة في المساجد ويقوم بنشل المشاركين فيها، حيث قام مؤخراً بالإشتراك مع شقيقه، بارتكاب سبع عمليات نشل في مسجد الحريري واربع عمليات نشل في مسجد الشهداء، وقد تراوحت المبالغ المنشولة ما بين 300 و 500 الف ليرة لبنانية.

كما تبين أنه من أصحاب السوابق في مجال النشل وتعاطي المخدرات وخرج من السجن من حوالي الشهرين.

أحيل الموقوف بناءً لإشارة القضاء المختص، الى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه.