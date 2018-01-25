«سامي الجميل» وراء تجميد الحوار مع «القوات»

علمت “الحياة” أن رئيس حزب الكتائب النائب ​سامي الجميل​ كان وراء تجميد الحوار مع القوات بسبب الخلاف حول الأجندة السياسية التي تتجاوز ​الانتخابات​ إلى وضع شروط، إذ طلب الجميل من القوات الاختيار بين الوقوف إلى جانب السلطة الحاكمة بكل مكوناتها السياسية أو الانحياز إلى طروحات الكتائب الشعبوية، فرئيس الكتائب يراهن على خوض المعركة الانتخابية في الدوائر التي سيكون له مرشحون فيها، اعتماداً على ​الحراك الشعبي​، وبالتالي فهو مستمر في فتح النار ضد السلطة، وتحديداً المستقبل والتيار الوطني الحر.

ولفتت مصادر القوات إلى ان الجميل يطلب من الحزب أن يقف إلى جانبه على بياض، وهذا ما يرفضه الأخير لأسباب عدة، أبرزها أن الدخول في حرب إعلامية ضد التيار الحر يعيد علاقة القوات به إلى ما كانت عليه أثناء الخلاف السياسي، وبالتالي سينعكس موقفه على ​المصالحة المسيحية​، وهذا ما لا يريده. والقوات شريك في الحكومة ولديه جرأة توجيه الانتقاد لأداء الحكومة حول عدد من الملفات لتصويب التعاطي معها، لكنه لن يضع قدماً في البور وأخرى في الفلاحة، وهو يحرص على علاقته بالمستقبل، لأن المصالحة المسيحية مهمة لكن حمايتها تستدعي الحفاظ على التعايش.

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