تفاصيل عملية «السطو» على البنك اللبناني السويسري

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ أنه “بتاريخ 18/1/2018، اقدم مجهولان مسلحان ومقنعان على الدخول الى البنك اللبناني السويسري في منطقة بئر حسن، ونفذا عملية سلب بقوة السلاح، بعد ان قاما بترويع الموظفين والزبائن فيه واطلاق عيارات نارية داخله وسلبا مبلغا من المال، وفرا على متن دراجة آلية الى جهة مجهولة. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهذه العملية، كان له اثر سلبي انعكس على المواطنين والمجتمع اللبناني بشكل عام.

على الفور باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تحرياتها واستقصاءاتها واستطاعت كشف هوية المشتبه بهما.

وبتاريخ 21/1/2018 وفي محلتي الكفاءات وعين الرمانة، تمكنت قوة من هذه الشعبة من توقيفهما، وهما: _ ع. ه. (مواليد عام 1990، سوري) _ م. س. (مواليد عام 2003، لبناني) وضبطت: بحوزة الاول مبلغ 2.407.000 ليرة لبنانية و90 دولار. وفي منزل الثاني مبلغ 4.250.000 ليرة لبنانية و1340 دولار. كما تم ضبط الدراجة الآلية المستخدمة من قبلهما في عملية السلب.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ العملية المذكورة، وان الاموال التي تم ضبطها هي من اجمالي المبلغ المسلوب من المصرف.

كذلك اعترفا، انه وفي خلال تنفيذ عملية السلب استخدما: الاول بندقية حربية نوع كلاشنكوف. الثاني مسدسا خلبيا واطلق منه عيارين ناريين. اودعا القضاء المختص، بناء لإشارته.