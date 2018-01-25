دمشق: مستعدون للتعاون مع الشـركات اللبنانية لإعادة الإعمـار

التقى المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان أمس مع سعد زخيا سفير الجمهورية اللبنانية بدمشق، وذلك ضمن إطار التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأشار عرنوس إلى أن الوزارة مستعدة للتعاون مع الشركات اللبنانية التي تعمل ضمن مجالات مهام الأشغال العامة والإسكان في المرحلة القادمة وهي مرحلة إعادة بناء سورية، لافتاً إلى أن الوزارة التقت في الأيام القليلة الماضية بعدد من الشركات ورجال الأعمال الذين يرغبون بفتح مجالات العمل مع قطاعنا الإنشائي.

بدوره أعرب زخيا عن أمله أن يعود الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية ويعم الازدهار والخير للشعب السوري أجمع.

لافتاً إلى أنه سيعمل على ترتيب ملتقى لرجال الأعمال والمهتمين بأعمال الهندسة والمقاولات وذلك بعد الانتخابات المقبلة في لبنان.

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