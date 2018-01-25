متى يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار ؟

يستمر المنخفض الجوي اليوم وغدا ويبقى ضمن اطار المنخفضات الكانونية الطبيعية والاعتيادية الباردة. ويبدأ هذا المنخفض بالانحسار يوم السبت.

الطقس لليوم وللايام المقبلة يكون على الشكل التالي:

– طقس اليوم غير مستقر وممطر مع رياح ناشطة احيانا في بعض هباتها ٦٠ك/س وتتساقط الثلوج نهارا على ١٤٠٠م وتتدنى قليلا ليلا.

– غدا الجمعة: طقس غير مستقر ممطر مع رياح ناشطة احيانا في بعض هباتها ٦٠كم/س ويطرأ انخفاض بدرجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ١٠٠٠م وتلامس ال ٨٠٠م الى ٩٠٠م وعلى فترات جنوبي البلاد ومناطق البقاع الغربي بسبب تسرب الرياح الباردة الى تلك المناطق اكثر من غيرها.

– طقس السبت: طقس متقلب غائم جزئيا الى غائم احيانا مع بعض الذخات المطرية وتبدأ الحرارة بالارتفاع انما تبقى الأجواء باردة.