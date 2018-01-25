بالفيديو: اللقطات الأخيرة لشباب رأس المتن قبل وفاتهم

فُجعت أمس منطقة المتن الجنوبي بخبر مُحزن جرّاء وفاة ثلاثة من أبنائها في حادث سير مروّع وقع على طريق عام بتخنيه – رأس المتن.

قضى ماهر غسان صالحة، وسيزار حسان غزال، وأكرم الأعور بعد اصطدام سيارتهم بعمود انارة على طريق عام بتخنيه مفرق دير الحرف.

وانتشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعيّ فيديو أخير يظهر فيه الشباب قبل وفاتهم، وهم يُغنون ويرقصون.

الفيديو الأخير لشباب رأس المتن قبل الإنطلاق برحلتهم الأخيرة …الله يعوّض علينا بسلامة الجميع…Hasbaya On Publié par ‎Hasbaya Online – حاصبيا أونلاين‎ sur mercredi 24 Janvier 2018