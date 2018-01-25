آلان عون عن العلاقة مع بري: “التشنج كبير”

أكد النائب الان عون أن “التيار الوطني الحر في طور استكمال اتصالاته ومشاوراته مع الجهات السياسية وعلى أكثر من صعيد قبل حسم اللوائح الانتخابية نهائيا”، مشيرا الى ان “التحالفات ستفرض تقسيم اللوائح بعيدا من العزوف عن الالية التي اعتمدت داخل التيار لاختيار المرشحين”.

وأشار في حديث إذاعي الى أن “أي تعاون مع تيار المردة قبل الانتخابات النيابية بات غير وارد حاليا كما ان العلاقة مع تيار المستقبل لن تكون على حساب علاقات أخرى”، نافيا الحديث عن “ثنائية مسيحية فهناك نقاش مع القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي والقومي ايضا في موضوع الانتخابات”.

وعن العلاقة مع الرئيس نبيه بري وهل لحليف الحليف من دور في ترطيب الأجواء، أجاب: “التشنج كبير وفي حال لم نتمكن من تجاوز ما حصل فالطبع سينعكس ذلك على التعاون الانتخابي”.

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