بري غير منزعج من تحالف «حزب الله – الوطني الحر»

رأى النائب قاسم هاشم انه “ليس بالضرورة أن يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري قصد السعودية بقوله ان هناك دولتين لا تريدان حصول الانتخابات النيابية في لبنان”، مشيرا الى “ان هذا الأمر يبقى لغزا لدى بري الذي لديه معطيات في هذا الاطار”.

وأكد هاشم في حديث إذاعي أن “إصرار بري على الانتخابات مهما بلغت الضغوطات ومهما كانت نوايا الخارج، ومن المهم ان يتفق اللبنانيون على ان الانتخابات في موعدها والأهم بالنسبة له هي الوحدة الوطنية”.

وقال: “نسعى الى حصد اغلبية المقاعد الشيعية بالتحالف بين حركة أمل وحزب الله ليصبح لدينا كتلة وازنة تمثل الخط الذي نؤمن به”، مشددا على “انه مهما كان التباين بين الحركة و حزب الله في مواضيع أخرى ولكننا كما قال بري نحن جسدان في قلب واحد ومتفقان على كل التفاصيل قلبا وقالبا”.

وأكد هاشم “ان بري لا ينزعج من التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر والأهم هو الثوابت والخط السياسي في اطار الخيارات الوطنية الكبرى”.

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