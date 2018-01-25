دبلوماسي سوري سابق يحاول الانتحار بعد موافقة فرنسا على تسليمه !

قالت وكالة فرانس برس، إن السلطات الفرنسية سلمت في ديسمبر/كانون الأول الماضي سويسرا، دبلوماسيا سوريا سابقا حكم عليه بالسجن في سويسرا عام 2001 لإدانته بجريمة اغتصاب، بعد أن كان قبض عليه في فرنسا نهاية العام 2016.

وقال ديمتري ديبور محامي الدبلوماسي السابق إياد العارفي إنه سلم إلى السلطات السويسرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2017.

وكانت محكمة الاستئناف في فرساي (قرب باريس) وافقت في مارس/آذار 2017 على تسليم العارفي (55 عاما) إلى سويسرا. كما ألغى المكتب الفرنسي للهجرة والاستيعاب حق اللجوء الذي كان منحه إلى العارفي، حسب ما كان أعلن محاميه في أبريل/نيسان الماضي.

ولاحق القضاء السويسري الدبلوماسي بتهمة اغتصاب امراة في جنيف عام 1997 في الستين من العمر، كما مارس عليها أعمال تعذيب. وطالبت السلطات السويسرية يومها برفع الحصانة الدبلوماسية عنه، إلا أن الحكومة السورية آنذاك استدعته وعاد إلى بلاده.

وفي عام 1998 اعتقل إياد العارفي في ألمانيا للمرة الأولى وسلم إلى سويسرا. إلا أنه خرج من السجن بكفالة وتمكن من الفرار فصدر بحقه حكم غيابي عام 2001 قضى بسجنه 13 عاما.

وفي النهاية اعتقل الدبلوماسي السابق في ديسمبر/كانون الأول 2016 في فرساي حيث كان يقيم تحت هوية مزورة مع امراة من أصل سوري وأولادهما.

وحاول الرجل الانتحار في سجن بوا دارسي في ضواحي باريس بتناول كمية من الحبوب المضادة للاكتئاب، بعد أن علم بموافقة محكمة الاستئناف على تسليمه إلى سويسرا.

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