ربط وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة تأجيل الحزب التقدمي الاشتراكي الإعلان عن لوائحه الانتخابية بالإرباك الحاصل على مستوى التحالفات لدى كل الأطراف السياسية وليس فقط عند التقدمي فالمسألة مسألة حسابات أكثر منها قضية تحالفات. ورجّح الإعلان عن اللوائح الأسبوع المقبل.

وفي حديث اذاعي، شاطر الوزير حمادة الرؤساء الثلاثة رأيهم بأن الانتخابات حاصلة وفي موعدها ما لم تحصل أحداث استثنائية، متوقعاً مفاجآت في نتيجة الانتخابات.

وفي الشأن التربوي، تمنى حمادة​ مع عودة رئيسي الجمهورية والحكومة من الكويت ودافوس الاهتمام أكثر بهذا الشأن والبحث في مصير الجلسة الحكومية فالتربية لا يمكنها ان تنتظر اشهراً لتحديد الجلسة ختم حمادة.

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