الراسي: “أهالي عكار سيقولون كلمتهم”

رأى النائب السابق ​كريم الراسي​، خلال استقباله فاعليات وهيئات شعبية في دارته في الشيخطابا – عكار، “ان اهالي عكار سيقولون كلمتهم في ​الانتخابات النيابية​ المقبلة التي حتما لن تكون كسابقاتها”، وقال:”لكل انتخابات ظروفها وتحالفاتها واجواءها السياسية، ومن المبكر التحدث عن تحالفات خصوصا ان الامور ما زالت في المربع الاول حيث التشاور يتم بين مختلف الافرقاء والمرجعيات في عكار”.

واشار “الى ان هذا القانون، ورغم كل الثغرات التي توجد فيه، الا انه تجربة جديدة على المرشح والناخب الذي بحاجة لمن يشرح له قواعد واصول عملية الانتخاب، ونتمنى ان يكون صوتان تفضيليان في ​قانون الانتخاب​ موزعين طائفيا، كي لا نسمح في مناطقنا باللعب على الوتر الطائفي خصوصا ان عكار تعتبر عصية عليه وتتميز بعيشها الواحد وبتوجهها العروبي”.

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