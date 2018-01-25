لجنة “المال والموازنة”.. “مستغربة” !

Hشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إلى أن “اللجنة استغربت عدم احالة موازنة ال2018 مع اصلاحاتها الى المجلس وهو ما لا نفهمه بعد الجهد المبذول والتعهدات”.

وأضاف كنعان في مؤتمر صحافي بعد إجتماع لجنة المال والموازنة، “المؤسسات الدولية والدول المانحة لا يمكن ان تستمر بدعمها في غياب الاصلاحات التي اقريناها في الهيئة العامة وعددها 22″، مطالباً، “الحكومة بعدم التلكؤ في بحث واقرار الموازنة ونؤيد ما سمعناها عن تحجيم للانفاق وهو يمكن ان يصل في بعض الاماكن الى 50 بالمئة”.

وتابع، “لا نستهدف اي جمعية تقوم بعملها ولكن هناك جمعيات تتعاطى بخلفية سياسية على حساب المال العام”.

وشدد على أنه “يجب أن يكون هناك موازنة تضم اصلاحات لضبط الهدر الذي يؤثر على ​الدين العام​ والعجز لا يمكن تحمله”، مشيرا الى أنه اجتمع مع “المؤسسات الدولية والمالية، والمطلوب أن يكون هناك اصلاحات لتسهيل وضع لبنان ماليا”.

وعن ما تم تداوله امس عن قرار ​مصرف لبنان​ بحصر التداول بسحوبات الـATM فقط ب​الليرة اللبنانية​ وليس ب​الدولار​، أشار إلى أن هذا “امر غير صحيح ولكن هذا لا يعني الا يكون لدينا توجه، كلبنانيين وكمؤسسات، لتعزيز التداول بالليرة، شدد على أن “هذا الامر غير صحيح، وبنظامنا المصرفي مصرف لبنان لا يمكنه أن يلزم المصارف بهذا الموضوع”، مؤكدا أن “هذا يعني أن لا يكون لدينا توجه أن نعزز نحن كلبنانيين وكمؤسسات التداول بالليرة، فاذا عززنا هذا الامر فهذا صحي ولكن لا يوجد تعميم وهذا الاجراء لم ولن يتم وليس قانونيا وليس وارادا”.