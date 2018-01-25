قرار لـ«التفتيش المركزي» حول المطامر

أصدر رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​ قرارا رقمه 27/م/2018 يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في موضوع مطامر ومكبات ​النفايات​ المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة،

وجاء في نص القرار الآتي:”إن رئيس التفتيش المركزي ،

بناء على المرسوم الرقم 394 تاريخ 28/3/2017،

بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم الرقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى:تشكل لجنة تحقيق خاصة برئاسة رئيس التفتيش المركزي من السادة: المفتش الهندسي أمل شمس الدين،المفتش الهندسي مها الدقاق، المفتش الهندسي حسين يحيى، المفتش الصحي عامر منصور، المفتش الصحي نهلا فتفت، المفتش الإداري محمود عبود، المفتش الإداري كلود القاصوف.

المادة الثانية: تحدد مهمة اللجنة المذكورة بالتحقيق في موضوع مطامر ومكبات النفايات المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة وطرق معالجتها من قبل الإدارات والبلديات المعنية، وتحديد الأثر البيئي والصحي لطرق معالجة وطمر هذه النفايات، إضافة إلى المسؤوليات الناجمة عن عدم اعتماد الأصول في معالجتها، ووضع التوصيات اللازمة بهذا الشأن.

المادة الثالثة: تعطى اللجنة المذكورة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها هذا القرار لإنهاء مهمتها ورفع التقرير إلى رئاسة التفتيش المركزي”.