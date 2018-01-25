قرارات إتهامية بحق شقيقات لأمراء «داعشيين»

أصدر ​قاضي التحقيق العسكري​ ​فادي صوان​، أربعة قرارات اتهامية في جرم الانتماء الى داعش والتحريض على الانتماء الى التنظيم وتحويل أموال اليه وجرائم ارهابية.

اتهم في القرار الاول عشرة سوريين موقوفين (بينهم 3 نساء شقيقات لأمراء داعشيين ) وهم أحمد مهيدي العبد ورفاقه في جرم الانتماء الى داعش والتحريض على الانتماء اليه وتجنيد أشخاص في صفوفه وتحويل اموال اليه، وذلك سندا الى المواد 335 و 335/217 عقوبات و 316 مكرر عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 11/1/1958 والمادتين 5/217 و6/317.

واتهم صوان في القرار الثاني السوري أحمد حجي الرحيم في جرم الانتماء الى داعش والقتال في ​سوريا​ والتحريض على الانتماء الى التنظيم في ​لبنان​ سندا الى المواد المذكورة اعلاه.

وفي القرار الثالث،اتهم صوان الموقوف جمال حسين الحجيري في جرم الانتماء الى داعش في ​عرسال​ ومقاومة العناصر الامنية والتهديد بالسلاح والشتم، وذلك سندا الى المواد 335 و 380 و 381 و 383 و 573 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمواد 72 و 73 أسلحة والمادة الوحيدة من القانون 71/2016.

واتهم في القرار الرابع الفلسطيني خالد ابراهيم ابو داود في جرم الانتماء الى مجموعة ​بلال بدر​ الارهابية والقتال داخل ​مخيم عين الحلوة​ ضد ​الفصائل الفلسطينية​ الاخرى، وذلك سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمادة 73 أسلحة وأحال المتهمين الى ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.

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