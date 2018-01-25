قرارات إتهامية بحق شقيقات لأمراء «داعشيين»

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، أربعة قرارات اتهامية في جرم الانتماء الى داعش والتحريض على الانتماء الى التنظيم وتحويل أموال اليه وجرائم ارهابية.
اتهم في القرار الاول عشرة سوريين موقوفين (بينهم 3 نساء شقيقات لأمراء داعشيين ) وهم أحمد مهيدي العبد ورفاقه في جرم الانتماء الى داعش والتحريض على الانتماء اليه وتجنيد أشخاص في صفوفه وتحويل اموال اليه، وذلك سندا الى المواد 335 و 335/217 عقوبات و 316 مكرر عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 11/1/1958 والمادتين 5/217 و6/317.
واتهم صوان في القرار الثاني السوري أحمد حجي الرحيم في جرم الانتماء الى داعش والقتال في سوريا والتحريض على الانتماء الى التنظيم في لبنان سندا الى المواد المذكورة اعلاه.
وفي القرار الثالث،اتهم صوان الموقوف جمال حسين الحجيري في جرم الانتماء الى داعش في عرسال ومقاومة العناصر الامنية والتهديد بالسلاح والشتم، وذلك سندا الى المواد 335 و 380 و 381 و 383 و 573 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمواد 72 و 73 أسلحة والمادة الوحيدة من القانون 71/2016.
واتهم في القرار الرابع الفلسطيني خالد ابراهيم ابو داود في جرم الانتماء الى مجموعة بلال بدر الارهابية والقتال داخل مخيم عين الحلوة ضد الفصائل الفلسطينية الاخرى، وذلك سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمادة 73 أسلحة وأحال المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.