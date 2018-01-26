بري عاتب على الحريري

أكدت مصادر نيابية أن “رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ عاتب على رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لأنه لم يف بوعده بعدم التوقيع على مرسوم الضباط في حال لم يحمل توقيع وزير المال ​علي حسن خليل​، لأن استثناء الأخير من التوقيع يشكل مخالفة للدستور ويدفع في اتجاه الالتفاف على ​الطائف​ بالممارسة من دون إلغائه”، مشيرةً الى أن “استبعاد وزير المال من التوقيع، وإن كان البعض يتعامل معه على أنه يمس بالموقع الشيعي في الشراكة، فإنه في المقابل بمثابة مؤشر على تجويف الطائف من محتواه، خصوصاً أن استبعاده تزامن مع دعوات صدرت عن قياديين في “​التيار الوطني الحر​” تحت لافتة استرداد رئيس الجمهورية صلاحياته”.

وسألت المصادر “هل سينسحب الخلاف بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وبري على علاقة الأخير بالحريري، خصوصاً إذا لم يصر إلى تطويقه، على الأقل قبل تسريع المفاوضات لتأليف اللوائح الانتخابية، لئلا يتحول جزءاً من تبادل الحملات الدعائية، خصوصاً في بيروت”، وهل أن قرار بري عدم التحالف مع “المستقبل” في ​الانتخابات النيابية​ على خلفية أن الحريري جزم بعدم التعاون انتخابياً مع “​حزب الله​”، بات نافذاً ولا عودة عنه؟ أم أن موقفه يأتي رد فعل على إخلال زعيم “المستقبل”، أم أنه قابل للتعديل بمرور الوقت وقبل وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل اللوائح الانتخابية”؟

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